İmamın Ölümü Hakkında İhmal İddiası

Sultangazi’de, motosikletiyle sabah namazı için camiye giden imam Abdülkerim Kaba, İGDAŞ'ın kazdığı öne sürülen çukura takılarak düştü. Kaba arkasından gelen kamyonun altına kalarak yaşamını yitirdi. Kaba'nın ailesi olayda İBB'nin ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

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Olay, 16 Aralık'ta sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi 2375. Sokak'ta meydana geldi. Görevli olduğu camiye sabah namazı için motosikletiyle giden İmam Abdülkerim Kaba, İGDAŞ'ın yaptığı çalışma nedeniyle kazılan çukura takılıp düştü. Düştükten sonra arkasından gelen aracın altında kalan Kaba hayatını kaybetti. Olayın ardından araç sahibi gözaltına aldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İmamın Ölümü Hakkında İhmal İddiası - Resim : 1

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kazanın ardından imam Abdülkerim Kaba'nın ailesi kazılan çukurun kapatılmadığı ve uyarı levhasının da bulunmadığını iddia ederek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

İmamın Ölümü Hakkında İhmal İddiası - Resim : 2

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İmam Abdülkerim Kaba'nın kazılan çukura takılarak motosikletinden düştüğü ve arkasından gelen aracın altında kaldığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

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