Antalya'daki Korkunç Kaza: 2 Kardeş Hayattan Koptu! Biri 14 Biri 8 Yaşındaydı...

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Sadrettin K. isimli çocuğun kullandığı traktör yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Sadrettin K. ile 8 yaşındaki kız kardeşi Fatma K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA