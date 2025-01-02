Denizi Kirleten Gemiye Milyonlarca Lira Ceza

Çanakkale'de atık suyunu denize boşalttığı tespit edilen gemiye milyonlarca lira para cezası verildi.

Denizi Kirleten Gemiye Milyonlarca Lira Ceza

Çanakkale'de bir geminin atık suyunu denize bıraktığı tespit edildi. Gemiye, 39 milyon 293 bin lira para cezası uygulandı.

Bozcaada açıklarında demirleyen 228 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı 'Magic Lady' isimli tanker, atık suyunu denize bıraktı.

Denizde oluşan kirlilik sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. Tanker hakkında işlem başlatıldı.

İncelemenin ardından gemiye 39 milyon 293 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: DHA

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