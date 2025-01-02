Dikkat Çeken 'İmralı' Açıklaması: AKP'li İsim 'Silahlar Bırakılacak' Diyerek Tarih Verdi

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı işaret ederek yaptığı tarihi çağrı sonrası başlayan sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin başlattığı süreçte 'çok önemli' gelişmeler olduğunu belirten Yayman, "1 Ekim’de Meclis’in açılışında Sayın Bahçeli’nin DEM grubuna giderek onların Meclis açılışını tebrik etmesi ve ellerini sıkması, daha sonra Milliyetçi Hareket grubunda pozitif sözleri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dile getirdiği sözlerde aslında Sayın Bahçeli’nin nasıl bir kehanetle konuştuğunun ispatı olmuştur" dedi.

'ARTIK SÖZ SIRASI DEM'DEDİR'

Yayman, Bahçeli'nin çağrısını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Devlet Bahçeli sanki Suriye’de olacak gelişmeleri öngörmüşçesine PKK terör örgütüne ve DEM Parti grubuna bir çağrıda bulunmuştu. Ya eller tetikten çekilecek ya da bu eller tetiklerle birlikle gömülecek demişti. Bu meselenin ana fikri terörsüz Türkiye’dir. Bu noktada gelişmeleri olumlu görüyorum. Artık şehit analarının ağlamaması için ve Türkiye’nin bu terör belasından kurtulması için Sayın Bahçeli’nin çağrısı tarihsel önemdedir. Bir turnusol ve samimiyet testidir. Artık söz sırası DEM’dedir. DEM Parti üstüne düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmelidir. PKK terör örgütünün silah bırakma ve Türkiye’de artık eylemlerine son verme noktasında daha cesaret verici bir tavır içerisinde olmalıdır. Bugün de tarihte ilk defa DEM Partisi Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmektedir. Bu gerçekten milletimizin görmek istediği hareket ve tavırdır.

'SİLAHLARIN BIRAKILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM' DİYEREK TARİH VERDİ

Sayın Bahçeli’nin başlattığı sürece bugünden bakıldığında nasıl bir devlet aklının olduğunu hep beraber görmekteyiz. O gün Sayın Bahçeli’ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye’de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrının ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu anlamışlardır. Ben şubat ayının içerisinde artık Türkiye’de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye’de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Her şey yolunda giderse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağının, Türkiye tarihini olumlu yönde değiştirecek ve Türkiye’nin ileri adımları atabileceği birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum."

Kaynak: ANKA