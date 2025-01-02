Kayıp Balıkçıdan 11 Gündür Haber Yok, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

22 Aralık gecesi Samsun’un Çarşamba ilçesinde avlanmak için denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış kayboldu. Costal Limanı'ndan 'Muratım' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılardan bir daha haber alınamadı.

Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıdan 45 yaşındaki Halil Kayış’ın cansız bedeni bulundu. Muhammer Sevgili'yi arama çalışması 11. günde devam ediyor.

Kaynak: İHA