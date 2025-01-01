Bursa’da Sır Ölüm! İntihar mı Cinayet mi?
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki bir adam, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Hayatını kaybeden yaşlı adamın kimliğinin tespit edilmesi sonrasında adının Yusuf Y. olduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçe girişinde yolda yürüyen bir kişi, başından vurulmuş bir şahsı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
YANINDA TABANCA BULUNDU
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 56 yaşındaki Yusuf Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yanında tabanca bulunan şahsın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kaynak: İHA