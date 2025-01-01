Bursa’da Sır Ölüm! İntihar mı Cinayet mi?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçe girişinde yolda yürüyen bir kişi, başından vurulmuş bir şahsı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 56 yaşındaki Yusuf Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yanında tabanca bulunan şahsın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: İHA