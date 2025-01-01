Dövülüp Boynundan Bıçaklanan Tır Şoförünün Mucize Kurtuluşu

Kocaeli'de aracındaki mazotu gasbetmeye çalışan 3 kişi tarafından dövülüp boynundan bıçaklanan tır şoförü yaralı halde yaklaşık 30 kilometre giderek yardım istedi. Şoför tedavi altına alınırken; polis kaçan şüphelileri arıyor.

Son Güncelleme:
Dövülüp Boynundan Bıçaklanan Tır Şoförünün Mucize Kurtuluşu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi’ndeki nakliyatçılar garajında kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, 07 DCH 44 çekici plakalı TIR’ın yanına gelip, sürücü E.I.’dan aracın yakıt deposundaki mazotu vermesini istedi. Direnen E.I., şüpheliler tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

E.I., TIR’a binip olay yerinden kaçtı. TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru yaralı halde yaklaşık 30 kilometre giden E.I., yol üzerinde bulunan Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki dinlenme tesisine girerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.I., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. E.I.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Taksiciyi Bıçaklayarak Gasbetmeye Çalıştı! Takside Dehşet Anları KameradaTaksiciyi Bıçaklayarak Gasbetmeye Çalıştı! Takside Dehşet Anları KameradaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kocaeli
Son Güncelleme:
Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Tekirdağ'da 2025’in İlk Kazası Yaşandı Tekirdağ'da 2025’in İlk Kazası Yaşandı
Samsun'da Bir Eve Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı Samsun'da Bir Eve Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı
Hiç Uğraştırmıyor ve Daha Kolay Hazırlanıyor! 5 Dakikalık Kek Tarifi Hiç Uğraştırmıyor ve Daha Kolay Hazırlanıyor! 5 Dakikalık Kek Tarifi