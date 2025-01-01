SOLOTÜRK Prova Uçuşunda Nefesleri Kesti

SOLOTÜRK, 3 Ocak'ta Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde yapacağı gösteri uçuşu öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirdi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı sahil bandında gerçekleştirilen uçuşu, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, meydana kurulan stanttan da alışveriş yaptı.

ASIL UÇUŞ 3 OCAK’TA OLACAK

SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 3 Ocak Cuma günü saat 15.00'te aynı noktada gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Ayrıca, Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda saat 13.30'dan itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Halk oyunları ekibi de çeşitli gösteriler sunacak.

Kaynak: İHA