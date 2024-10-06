Teknofest İçin Gökyüzünde Süzüldüler

Bu yıl Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) son gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları vatandaşları selamladı. İçlerinde Paramotorların da bulunduğu 10 farklı hava gösterisine vatandaşların ilgisi yoğundu.

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Teknofest İçin Gökyüzünde Süzüldüler

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda ziyaretçileri ağırladı.

Festivalde bugün Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların da olduğu 10 farklı hava gösterisi yapıldı. Ziyaretçiler, paraşütle atlayış ve Bayraktar TB2 eşliğinde helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösterilere de tanık oldu.

Adana semalarını son kez renklendirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

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