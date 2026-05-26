Giresun'daki Dere Faciasında Amca-Yeğenin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'dan memleketleri Giresun'a giden amca Sedat Çelik (54) ile yeğeni Sedat Çelik (24), 23 Mayıs'ta balık avlamak için Kanlıca köyü mevkisindeki Yağlıdere Deresi'ne indi. Serpme ağ ile avlanmaya çalışan amca ve yeğen, eriyen kar suları ve şiddetli yağışlar nedeniyle debisi yükselen derenin azgın sularına kapılarak gözden kayboldu.

YEĞENİN CANSIZ BEDENİ VİNÇLE ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun çok yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor şartlar altında yürütülen arama çalışmalarının 5'inci saatinde, 24 yaşındaki yeğen Sedat Çelik'in dere kıyısındaki taşlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cenazesi vinç yardımıyla kıyıya çıkarılarak ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi.

DEV ARAMA SEFERBERLİĞİ

Aynı olayda kaybolan 54 yaşındaki amca Sedat Çelik'i arama çalışmaları ise bugün 4'üncü gününe girdi. AFAD koordinesinde yürütülen operasyona, Giresun, Samsun ve Rize AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma (JAK-JÖH), Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE, AKUT ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor.

Bölgede tam 38 araç ve 193 personel görev yaparken; arama faaliyetleri botlar, ekskavatörler, 5 dron ve su altı görüntüleme cihazlarıyla yürütülüyor. Giresun Valisi Mustafa Koç da olay yerine giderek çalışmaları yakından inceledi ve arama ekiplerinden son durum hakkında bilgi aldı.

FELAKETTEN DAKİKALAR ÖNCE

Öte yandan, facianın hemen öncesinde amca ve yeğenin deredeki son anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Üst kısımdaki akrabaları tarafından kaydedilen videoda, bel hizasına kadar gelen azgın suların içinde duran amca ve yeğenin, tehlikeye aldırış etmeden serpme ağ fırlatarak balık avlamaya çalıştıkları anlar anbean kameraya yansıdı.

Ekiplerin nehir yatağındaki arama faaliyetleri titizlikle sürüyor.

Kaynak: DHA