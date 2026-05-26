Bahçeli'den Kurban Bayramı Mesajı: 'Türkiye Sağduyunun Teminatıdır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Bahçeli, kurban ibadetinin manevi derinliğinden küresel jeopolitik gelişmelere, bölgesel çatışmalardan göç ve zulüm sarmalına kadar pek çok kritik başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu.

'TAHRAN VE GAZZE'DEKİ GÖZYAŞLARI İNSANLIĞIMIZI SINIYOR'

İslam aleminin ve tüm insanlığın bugün çok ağır imtihanlardan geçtiğini belirten MHP Lideri Bahçeli, gönül coğrafyalarındaki mazlumların feryatlarının göğe yükseldiğini ifade etti:

"Tahran’da ve Gazze’de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar çağımızın en ağır imtihanıdır. Annesinin şen gülüşleriyle değil bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşı, evladını bağrına basmak yerine toprağa veren bir annenin bakışı; çağların en gür hitabından daha tesirli, en sert ordulardan daha sarsıcıdır."

'BÜYÜK DEVLET SORUMLULUĞUYLA HAREKETE DEVAM EDECEĞİZ'

Bölgesel krizlerin tırmandığı bu stratejik dönemde Türkiye'nin oynadığı kritik role değinen Devlet Bahçeli, Ankara'nın barış için yapıcı formüller üretmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye'nin köklü mirasına atıfta bulunan MHP Lideri, "Bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsile ile bugün Türkiye Cumhuriyeti’ne düşen tarihi sorumluluk, derin medeniyet hikmetimizden ayrı düşünülemez. Türkiye; bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükûneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir" dedi.

'BAYRAM SADECE VARLIK İÇİNDE ŞÜKREDENLERİN DEĞİLDİR'

Bayram müessesesinin sadece bireysel kutlamalardan ibaret olmadığını, toplumsal bir harç niteliği taşıdığını hatırlatan Bahçeli, dayanışma çağrısı yaptı. "Bayram, yalnızca gülen yüzlerin değil; yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır. Yokluk içinde sabredenlerin de hatırlanmasıdır" diyen Bahçeli, bu mübarek günlerin kalplerdeki dargınlıkları tamir etmesini, hanelere dirlik, devlete devamlılık ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini diledi.

YOLA ÇIKACAK SÜRÜCÜLERE SAĞLIK VE HUZUR TEMENNİSİ

Mesajının son bölümünde şehitlerin ailelerini, kahraman gazileri ve tüm Türk-İslam alemini selamlayan MHP Lideri, bayram seyahatine çıkacak sürücüleri de unutmadı. Bahçeli, sevdiklerine kavuşmak için yollara düşecek olan vatandaşların trafik kurallarına riayet ederek menzillerine sağlık, huzur ve güven içinde ulaşmalarını temenni etti.

Kaynak: Haber Merkezi