Giresun’da 19 Mayıs Gösterisinde Paramotor Kazası

19 Mayıs 2025’te Giresun’da, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde talihsiz bir kaza yaşandı. Güre mevkiindeki belediye plajından paramotor gösterisi için havalanmaya hazırlanan Trabzon Havacılık Kulübü üyesi pilot Yüksel Değer, kalkış sırasında paraşütün bağlantı ipinin kopmasıyla suya düştü. Kaza anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay yerine hızla ulaşan ekipler, Değer’e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan pilotun kolunda kırık olduğu tespit edildi, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA