Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen'den Acı Haber

Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen’in hayatını kaybettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Şen'in cenazesinin, bugün, Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Şen’in acı kaybının ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Altun mesajında, “Bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığımız Valetta Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Büyükelçimizin kıymetli ailesine sabırlar diliyor, sevenlerine, Hariciye Teşkilatımıza ve tüm diplomasi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığımız Valetta Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.



Merhum Büyükelçimizin kıymetli ailesine sabırlar diliyor, sevenlerine, Hariciye Teşkilatımıza ve tüm diplomasi camiasına başsağlığı diliyorum.



Mekânı… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 19, 2025

ERDENİZ ŞEN KİMDİR?

Ankara'da 12 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Meclisi Başkanlık Makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atanmış ve 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başlamıştı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.

Kaynak: Haber Merkezi