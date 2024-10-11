Bir Annenin Çığlığı Tüm Salonu Ağlattı! Eşinin İki Çocuğunu Öldürdüğünü Gözyaşları İçinde Anlattı

Ankara'da boşanmak istediği eşi tarafından iki çocuğu öldürülen acılı anne Cemile Yıldız, Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel programına katıldı. Cemile Yıldız, geçtiğimiz günlerde Gerçek Gündem'e konuşup acısını anlatmıştı.

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Bir Annenin Çığlığı Tüm Salonu Ağlattı! Eşinin İki Çocuğunu Öldürdüğünü Gözyaşları İçinde Anlattı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Murat Keklik önce oğlu Yağız’ın gözleri önünde kardeşi Doğa’yı öldürdü ardından oğluna annesi Cemile Yıldızı görüntülü arattı. Daha sonra cani adam önce oğlunu sonra da kendini öldürdü. Acılı anne Cemile Yıldız, Gerçek Gündem'den Buket Topaktaş'a katliama giden süreci ve ihmaller zincirini anlatmıştı.

Bir Annenin Çığlığı Tüm Salonu Ağlattı! Eşinin İki Çocuğunu Öldürdüğünü Gözyaşları İçinde Anlattı - Resim : 1

Sadece boşanmak istediğini söyleyen acılı anne Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel programına katıldı.3 ay önce eşi tarafından 2 çocuğu öldürülen anne, Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel programına katılan Yıldız'ın “Ben sadece boşanmak istemiştim.” sözleri kalp acıttı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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