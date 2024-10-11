Gebze Kitap Fuarı'nda Çekildiler! Yayınevlerinden Boykot

Sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören "kanlı yasa"nın yürürlüğe girmesinin ardından Gebze Belediyesi'ne bağlı Rehabilitasyon Merkezi içinde bir çöp kutusunda 30 köpek ve 13 kedi ölü olarak bulundu.

Hayvan severleri ayağa kaldıran görüntülerin ardından kitap evleri de olayı boykot ediyor. Gebze Kitap Fuarı'ndan ayrılan kitap evleri arasında; Ayrıntı Yayınları, Metis Yayınları, Sel Yayınları yer alıyor. Hayvan severler sosyal medyada tüm yayınevlerini Gebze Kitap Fuarı'nı boykot etmeye davet etti.

Kaynak: Gerçek Gündem