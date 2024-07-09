Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL | BUKET TOPAKTAŞ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Murat Keklik, oğlu Yağız (14) ile kızı Doğa’yı (11) öldürdükten sonra intihar etti ve Türkiye bu katliamla sarsıldı. Anne Cemile Yıldız katliama giden süreci ve ihmaller zincirini anlattı.

Eşi Murat Keklik’in psikolojik sorunları olduğunu, sürekli alkol kullandığını bu nedenle 16 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığını belirten Cemile Yıldız, “25 Nisan’da boşanmak istediğimi söyledim, çok öfkelendi. Bir yolunu bulup o evden çıkarak emniyete gittim. Bana ve çocuklarıma uzaklaştırma kararı aldırdım. Evden de uzaklaştırıldı” dedi.

‘EŞİNİ ARADIK, EVDE DEĞİLMİŞ, GİDEBİLİRSİN’

Uzaklaştırma kararının ardından evine gitmek isteyen Cemile Yıldız için ihmaller zinciri o an başladı.

Yıldız, emniyette yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“‘Eşiniz evde değilmiş. Şimdi siz evinize gidebilirsiniz. Biz uzaklaştırma kararını çıkardık’ dediler. ‘Siz benimle alay mı ediyorsunuz. Neye güvenerek bunu söylüyorsunuz’ dedim. ‘Biz aradık, evde olmadığını söyledi’ diye cevap verdiler. Eve tek gitmeyi kabul etmeyince mecbur kalıp yanıma memur görevlendirdiler.”

'KATLİAM YAPACAĞIM’

Cemile Yıldız, memurlarla eve gittiğinde Murat Keklik’in söylenenin aksine orada olduğunu ve bir süre kapıyı açmadığını dile getirdi.

Yıldız, kapı açıldıktan sonra Keklik’in ölüm tehditlerine başladığını, memurların yanında ‘Aile katliamı yapacağım’ dediğini belirtti.

Yıldız, korku dolu anları dava dosyasına sunmak için kaydetti…

‘YUKARIDA TANIDIKLARIMIZ VAR’

Keklik’in karakola götürülmeden önce birilerini aradığını daha sonra kendisinin telefonunun çaldığını aktaran Yıldız, ‘Atilla’ isimli biri tarafından da tehdit edildi.

Yıldız, Atilla isimli kişinin kendisine “Murat abiyi sen böyle gönderiyorsun ama yukarıda bizim çok tanıdıklarımız var. Ben bir şey yaparım, bu adam akşam eve döner” dediğini dile getirdi.

Atilla isimli kişinin söylediği oldu ve karakola götürülen Keklik, serbest bırakıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Murat Keklik, yaşananların ardından 27 Nisan’da intihar girişiminde bulundu. Yıldız ise kendisini ve çocuklarını kurtarmak için avukatı aracılığıyla dava sürecini başlattı.

ÇOCUKLARIN BABA İLE GÖRÜŞMESİNE İZİN VERİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli bir memur, Yağız ve Doğa ile görüşerek bilgi aldı.

Yağız, memurun ‘Baban ile görüşmek ister misin’ sorusuna, ‘Şu an babamı görmek istemiyorum’ diye cevap verdi ancak istediği olmadı.

Cemile Yıldız da memura, Murat Keklik’e çocuk emanet edilemeyeceğini, psikolojik sorunları olduğunu ve intihar girişiminde bulunduğunu anlattı.

Haziran ayında çıkan rapor ise anne ve çocukları için hayal kırıklığına yol açtı.

Yıldız, çocukların velayetinin kendisinde olduğunu ancak prosedür gereği ‘babanın çocukla kişisel bağ kurma hakkı’ bulunduğu için çocukların uzaklaştırma kararının kaldırıldığını aktardı.

‘BABAMA GİTMEK İSTEMİYORUM’

1-31 Temmuz’da çocuklarının, babalarının yanında kalacağını ancak uzun bir süre olduğu için özellikle oğlunun gitmek istemediğini ifade eden Yıldız, “Çocuğuma ‘Anneni öldüreceğim’ diyordu. Geçen hafta valizler hazırlandı, sarıldım, öptüm… Oğlum, ‘Babama gitmek istemiyorum, korkuyorum’ dedi. Gitmek zorundaydı. ‘Ne yapabilir ki en fazla tartışırsınız’ dedim. Fakat adam çoktan hazırlanmış” dedi.

OĞLUNUN YANINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP ANNESİNİ ARATTI

Murat Keklik, 3 Temmuz günü kayınbiraderini ve kayınbiraderinin 12 yaşındaki oğlunu bir odaya kapatarak, çocukları Yağız ile Doğa’yı rehin aldı…

Murat Keklik önce oğlu Yağız’ın gözleri önünde kardeşi Doğa’yı öldürdü ardından oğluna annesi Cemile Yıldızı görüntülü arattı.

Cemile Yıldız, eşinin kendisini oğlunun telefonundan görüntülü aradığını şu sözlerle anlattı:

“Oğlum beni görüntülü aradı, asla aramaz, açtım. ‘Anne babam’ dedi… Yüzündeki korkuyu görüyordum. Sonra adam telefonu kendine çevirdi, elinde silah vardı. Kapatıp hemen polisi aradım. Oraya gittiğimde kızımın ayakkabıları sokaktaydı.”

‘BABA YAPMA’

Telefonu kapattıktan sonra ‘Baba yapma’ diyen oğlu Yağız’ı öldüren Murat Keklik aynı silahla intihar etti

‘40 DAKİKA POLİS BEKLEDİM’

Eşinin çocuklarını katlettiği eve 20 dakikada vardığını, polis ekiplerinin ise kendisinden 40 dakika sonra geldiğini belirten acılı anne, “İki sokak yukarıda karakol var. Aile içi şiddet olduğu için oradan ekip gelmedi. 40 dakika polis bekledim” dedi.

‘DELİLLER ÇOCUKLARIMI KURTARMAYA YETMEDİ’

“Benim derdim çocuklarımla huzurlu bir yuva kurmaktı” diyen Yıldız, alınan kararlara tepki gösterdi.

Çocuklarının ihmaller nedeniyle hayatta olmadığını vurgulayan Yıldız, “Tehlikeli bir adam olduğunu söylememe rağmen, raporları, kullandığı ilaçları mahkemeye sunmama rağmen bu adamla görüşmesine izin verdiler. Mahkemeye sunduğum deliller çocuklarımı kurtarmaya yeter sandım, olmadı” diyerek acısını ve öfkesini dile getirdi.

Çocukları için adalet mücadelesini sürdüreceğinin altını çizen Yıldız, “Bu kadar tehlikeli bir adama çocuk emanet edilmeyeceğini defalarca söyledim. Ben çocuklarımın canı acımasın diye tırnaklarını derinden kesmiyordum” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Yıldız, katliamın yaşanmasında ihmali olduğunu düşündüğü kurumlardan ve memurlardan şikayetçi olacağını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Acım asla hafiflemeyecek ama başka insanların canı yanmasın. Haberlerde görüp üzüldüğüm olay başıma geldi. Başka annelerin de başına gelmesin.”

Kaynak: Gerçek Gündem