Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Video: 'Sizlere Bazı Şeyleri Tekrar Hatırlatmak İstiyorum... Ekonomi Bakanı da Dinlesin!'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) videolu bir paylaşım yaptı.

'BAZI ŞEYLERİ SİZLERE TEKRAR HATIRLATMAK İSTİYORUM'

Paylaşıma "Bazı unuttuğunuz şeyleri sizlere tekrar hatırlatmak ve artık sorgulatmak istiyorum… Ekonomi Bakanı'da dinlesin!" notunu düşen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'SİZLERE SESLENİYORUM'

"Sevgili yurttaşlarım, bugün size sesleniyorum. Bu ülkenin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilen emeklileri, ekini para etmeyen çiftçileri köylüleri, geçinemeyen işçileri memurları, çocuğunu okutmakta zorluk çeken anne babaları, kirasını ödeyemeyen 11 milyon kiracı ailesi ve umudunu yitirmiş gençleri sizlere sesleniyorum.

Sizlere cevaplamanızı istediğim bazı sorular sormak, hem de sizlerden çalarak bu ülkenin ekonomisini nasıl batırdıklarını anlatmak istiyorum."