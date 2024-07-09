ABB Meclisi'nde 'Bozkurt Yürek Merih Demiral Parkı' Teklifi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, MHP'li Yunus Emre Yıldırım, 'Bozkurt Yürek Merih Demiral Parkı' yapılması için önerge verdi.

ABB Meclisi'nde 'Bozkurt Yürek Merih Demiral Parkı' Teklifi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, temmuz ayı toplantısı CHP'li Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ın isminin Ankara’da bir parka verilmesine ilişkin önerge sundu. MHP’li Yıldırım’ın önergesi oy birliği ile Meclis gündemine alınması kabul edildi.

Yıldırım’ın önergesinde "Melih Demiral’ın isminin verileceği bir park yapılması ve parkın içine de yapmış olduğu gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılması, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu bütün dünyaya göstermek adına en iyi cevap olacağı düşüncesindeyiz. Bu anlamda yapılacak parka Bozkurt Yürek Merih Demiral adının verilmesi hususundaki önergemizin Meclis gündemine alınmasını, gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadeleri yer aldı.

Avusturya maçında attığı 2 golle Türkiye’ye çeyrek final kapısını açan A Milli Futbol Takımı futbolcusu Merih Demiral karşılaşmada yaptığı ''bozkurt'' işareti sonrası 4 farklı suçlama ile UEFA Disiplin Komitesi’ne sevk edilmişti. UEFA Disiplin Kurulu, Demiral’a 2 karşılaşmadan men edilmesine hükmetmişti.

Etiketler
Merih Demiral
Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı
Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosuna Alınmamıştı: Simge Aköz'den İlk Açıklama Olimpiyat Kadrosuna Alınmayan Simge Aköz: 'En Büyük Hayalimdi'
CHP'den Videolu 'TÜİK' Paylaşımı: 'Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu' CHP'den Videolu 'TÜİK' Paylaşımı
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosuna Alınmamıştı: Simge Aköz'den İlk Açıklama Olimpiyat Kadrosuna Alınmayan Simge Aköz: 'En Büyük Hayalimdi'
TÜRKSAT 6A'nın Uzay Yolculuğu Başlıyor TÜRKSAT 6A'nın Uzay Yolculuğu Başlıyor
ABB Meclisi'nde 'Bozkurt Yürek Merih Demiral Parkı' Teklifi ABB Meclisi'nde 'Bozkurt Yürek Merih Demiral Parkı' Teklifi
Rusya'dan Ukrayna'ya Acımasız Saldırı: Çocuk Hastanesi Vuruldu Rusya'dan Ukrayna'ya Acımasız Saldırı: Çocuk Hastanesi Vuruldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Video: 'Sizlere Bazı Şeyleri Tekrar Hatırlatmak İstiyorum... Ekonomi Bakanı da Dinlesin!' 'Sizlere Bazı Şeyleri Tekrar Hatırlatmak İstiyorum... Ekonomi Bakanı da Dinlesin!'