ABB Meclisi'nde 'Bozkurt Yürek Merih Demiral Parkı' Teklifi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, temmuz ayı toplantısı CHP'li Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ın isminin Ankara’da bir parka verilmesine ilişkin önerge sundu. MHP’li Yıldırım’ın önergesi oy birliği ile Meclis gündemine alınması kabul edildi.

Yıldırım’ın önergesinde "Melih Demiral’ın isminin verileceği bir park yapılması ve parkın içine de yapmış olduğu gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılması, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu bütün dünyaya göstermek adına en iyi cevap olacağı düşüncesindeyiz. Bu anlamda yapılacak parka Bozkurt Yürek Merih Demiral adının verilmesi hususundaki önergemizin Meclis gündemine alınmasını, gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadeleri yer aldı.

Avusturya maçında attığı 2 golle Türkiye’ye çeyrek final kapısını açan A Milli Futbol Takımı futbolcusu Merih Demiral karşılaşmada yaptığı ''bozkurt'' işareti sonrası 4 farklı suçlama ile UEFA Disiplin Komitesi’ne sevk edilmişti. UEFA Disiplin Kurulu, Demiral’a 2 karşılaşmadan men edilmesine hükmetmişti.