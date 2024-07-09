Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosuna Alınmamıştı: Simge Aköz'den İlk Açıklama

Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kadrosuna alınmayan milli voleybolcu Simge Aköz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosuna Alınmamıştı: Simge Aköz'den İlk Açıklama

Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki 12 + 1 kişilik kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda kendine yer bulamayan Eczacıbaşı'nın liberosu Simge Aköz, sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alacak isimler şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 Oyuncu: Beyza Arıcı

Filenin Sultanları'nın açıklanan kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almadı.

'EN BÜYÜK HAYALİMDİ'

Kadroda yer almayan isimlerden Simge Aköz, konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

"Herkese merhaba, 2017 yılından itibaren Ay-Yıldızlı formayı her daim büyük bir gurur ve aidiyetle temsil etmiş bir sporcu olarak, mücadele ettigimiz sayısız turnuva ve kazandığımız madalyaların yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yükseltmiş olduğumuz çıtayı daha da yukarıya taşımak ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi büyük başarılarla gururlandırabilmek en büyük motivasyonum ve hayalimdi. Fakat, teknik ekibimizin aldığı kararlar neticesinde kadroda yer alamayacağımı üzülerek belirtmek durumundayım.

'GÖNÜL İSTERDİ Kİ ORTAK HAYALLERİMİZİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRELİM'

Sultanlar Ligi ve Milletler Ligi’nin ardından, kendimi hem fiziksel hem de mental olarak Paris Olimpiyatları için hazır hissettiğim bir dönemde, milli formamızı olimpiyat sahnesinde ikinci kez taşımayı çok istesem de teknik ekibimizin aldığı karara saygı duyuyorum.

Olimpiyatlarda canım takım arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Gönül isterdi ki ortak hayallerimizi birlikte gerçekleştirelim ama sizlere olan inancım ve güvenim tam. Bu büyük organizasyonda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve bizlere gurur yaşatacağınıza eminim. Kalbim sizinle…"

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