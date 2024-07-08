CHP'den Videolu 'TÜİK' Paylaşımı: 'Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesabı için baz aldığı fiyat listesine yönelik tepkiler devam ederken bir tepki de CHP Gençlik Kolları'ndan geldi. Videolu paylaşımla TÜİK'e tepki gösteren CHP Gençlik Kolları, paylaşımda, "Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, 86 milyonu üzmekten çekinmiyor!" ifadelerine yer verildi.

CHP'den Videolu 'TÜİK' Paylaşımı: 'Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu'

TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı enflasyon verilerine göre uzman doktor muayene ücretinin 34 lira, yoğurdun 39 lira ev kiralarının ise 5 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Kamuoyunda TÜİK'in verilerine yönelik tepkiler sürerken, CHP Gençlik Kolları'ndan da bir paylaşım geldi.

Paylaşımda TÜİK için 'Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu' nitelemesi yapılırken, ""Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, 86 milyonu üzmekten çekinmiyor!" ifadeleri kullanıldı.

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