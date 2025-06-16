Genç Kıza Otomobil Çarptı, Burnu Bile Kanamadı

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Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Selvi B., seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yere savruldu. O anlarda çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün kimliği belirlenemezken, yapılan ilk kontrollerde Selvi B.'nin ciddi bir yarasının olmadığı tespit edildi. Genç kız, ambulansla hastaneye gitmeyi reddetti.

İlginç olan ise, kazanın ardından hem genç kızın hem de sürücünün olay yerinden kısa süre içinde ayrılması oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın sorumluluğunun belirlenmesi için güvenlik kamera kayıtları da değerlendirilecek.

Kaynak: İHA