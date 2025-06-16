29 Kişiye Mezar Olmuştu! Gece Kulübü Faciasının Davasında Yeni Gelişme, Ertelendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2 Nisan 2024’te Beşiktaş Gayrettepe’de 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmış, faciada 29 kişi hayatını kaybetmişti. Korkunç olayın ardından 9 kişinin yargılandığı davanın yeni duruşması bugün görüldü.

AİLELER VE AVUKATLAR ARASINDA GERİLİM

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen davada, bir sanığın avukatı yangın sırasında vefat edenlerin yanarak değil, dumandan zehirlenerek öldüklerini söylemesi üzerine aileler avukatlara tepki gösterdi ve kısa süreli tartışma yaşandı.

15 EYLÜL’E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, ara kararı açıklayarak dava dosyasına sunulacak ek bilirkişi raporunun beklenmesine ve tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 15 Eylül tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 29 kişi ‘maktul’, 27 kişi ‘müşteki’, 9 kişi ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer almıştı.

KİMLER ŞÜPHELİ?

Müşteki şüpheli Ercan Erkan ile dumanda etkilenen müşteki Usamettin Yıldırım’ın, ayrıca Gülden Taşpınar’ın yaralandıklarının belirtildiği iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu olayın yaşandığı işletmenin sahiplerinin şüpheliler Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Memduh Ceylan olduğu, mesul müdürünün şüpheli İsmet Şen olduğu, işletmenin tadilat dolayısıyla metal işlerini yapan kişilerin şüpheliler Çağatay Altunel ve Kahraman Erdem olduğu kaydedilmişti.

Dursun Çelik ile Sibel Çelik’in işletmede bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahibi olduklarının aktarıldığı iddianamede, İbrahim Bildirici’nin ise işletmenin tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

OKSİJEN TÜPÜ VARDI

Olaya ilişkin yangın raporuna da yer verilen iddianamede, yangın söndürülmesi sonrası yapılan incelemede işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alanda yapılan detaylı incelemede, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği kaydedilmişti.

Hazırlanan iddianamede, kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların ses yalıtım, izolasyon ve döşeme gibi kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri tutuşturmasıyla yangının başladığı, hızla gelişerek çevresine yayıldığı, çalışanların taşınabilir yangın söndürme cihazlarıyla (kuru kimyevi toz) yangını söndürmeye çalıştıkları, yangının hızla büyümesi ve yayılması sırasında işletmede yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği ifade edilmişti.

Kaynak: İHA-ANKA