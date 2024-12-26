Genç Kadın Öldüresiye Dövülüp Yol Kenarına Atıldı: Kimliği Parmak İziyle Tespit Edildi

Olay, saat 01.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolunun 45'inci kilometresinde Ağaçören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mola vermek için duran TIR şoförü, yol kenarında kanlar içinde yatan kadını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anlaşılan kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KİMLİĞİ PARMAK İZİYLE TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, konuşacak durumda olmayan kadının, parmak izi incelemesi sonucu 10 suçtan kaydı olan Düzce nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Azize K. olduğunu belirledi. Ekipler, Azize K.'yi öldüresiye dövüp yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA