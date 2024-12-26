Lüks Oteldeki Havacılık Zirvesine CHP'den Tepki

23-24 Aralık tarihilerinde İstanbul’un Şişli ilçesinde Haliç manzarasına sahip lüks otelde yapılan toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SHGM ve sektörden çok sayıda yönetici katıldı.

Kamu ve özel sektörden çok sayıda ismin bulunduğu toplantıya SHGM Genel Müdür Kemal Yüksek başkanlık yaptı.

“HESABI VERİLMELİDİR”

Etkinlik tepki toplarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da düzenlenen iki günlük toplantıya dönük eleştirilerini dile getirdi.

Ülkedeki ekonomik şartların ortada olduğunu belirten Karasu, son asgari ücrete yapılan zammı hatırlattı.

Karasu, tasarruf genelgesinin yok sayıldığını belirterek, “İstanbul’da kamuya ait koca koca tesisler dururken neden tasarruf için buralar tercih edilmedi? Bu toplantıya kaç kişi katıldı, masrafları hangi bütçeden ödeniyor? Hesabı verilmelidir” sözlerini sarf etti.

HELİKOPTER KAZASINI HATIRLATTI

22 Aralık’ta Muğla’da yaşanan ve dört kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasını anımsatan Karasu, ülkenin dört vatandaşın yasını tutarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yöneticilerinin lüks otelde toplantı yapmasını eleştirdi.

Karasu, uçuşların denetim ve takiplerinin yetkisinin SHGM’de olduğunun altını çizerken, “SHGM'nin yönetici bürokratları İstanbul’un beş yıldızlı otelinde iki gün toplantı yapıyor. Toplantıya sözümüz yok, elbette yapılsın ama helikopterin düşmesiyle, helikopterin kullandığı pistle ilgili yanıtlanması gereken sorular ortadayken, bu konuda bir söz dahi etmediler. Kazaya ilişkin bu soruların yanıtlarını kamuoyu bekliyor” şeklinde konuştu.