Ankara'da TIR ile Belediye Otobüsü Çarpıştı

Ankara’da TIR ile belediye otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada otobüste yolcu olarak bulunan A. K. isimle vatandaş hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Sincan Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında yaşandı.

Koru Metro İstasyonu'ndan ve Başkent OSB'ye sefer yapan 581 hat numaralı belediye otobüsü ile vinç parçası yüklü TIR, kavşaktan aynı anda dönüş yaptıkları sırada çarpıştı. TIR'ın taşıdığı vinç parçası, otobüste hasara neden oldu.

KAZADA 1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otobüste yolcu olarak bulunan A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer yolcu S.Y. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TIR ve otobüs sürücüleri, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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