Gaziantep'te Uyuşturucu Baskını

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahsın evine baskın yapıldı. Baskında 4 kilogram skunk cinsi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Baskını

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şehitkamil ilçesinde “uyuşturucu madde imal ve ticareti” yaptığı tespit edilen C.Y. isimli şahsın evine arama yaptı.

Aramalarda 4 kilogram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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