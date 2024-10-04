Aydın’da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Aydın’da narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde Y.E.K. isimli şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 2 parça halinde toplam 75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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