Gaziantep’te Korku Dolu Anlar! Taksiciyi Rehin Alıp Polise Ateş Açtı

Gaziantep’te yaşanan silahlı rehine krizi, polisle çatışmaya dönüşen kovalamacanın ardından son buldu. Olay, Araban ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Semih Ç. (31), yanında bulunan Gülbahar Y. (36) ile birlikte ticari taksi sürücüsü Ramazan Y.’yi (58) silah zoruyla rehin aldı. Şüpheliler daha sonra araçla bölgeden uzaklaşarak kaçmaya başladı.

'DUR' İHTARINA UYMADI, ATEŞ AÇMADI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Araban’dan itibaren şüpheli aracı takibe aldı. “Dur” ihtarına uymayan şüpheli, kaçışını sürdürerek Gaziantep şehir merkezine doğru ilerledi. Kovalamaca Şehitkamil ilçe girişinde yoğunlaştı.

Bu noktada şüpheli, pompalı tüfekle araç içerisinden polis ekiplerine ateş açtı. Polis ekiplerinin kontrollü müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Rehin alınan taksi şoförü Ramazan Y.’nin parmağından hafif yaralandığı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA-İHA