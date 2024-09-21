Gaziantep'te Konteyner Kentler Boşalıyor

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, hak sahiplerinin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle bir konteyner kent tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği İslahiye’de inşası tamamlanan kalıcı konutların hak sahiplerine teslim edilmesi ile birlikte Kalyon Konteyner Kent boşaltıldı. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, afetin yaralarının çalışıldığını belirterek, 900'ün üzerinde konteynerdeki vatandaşların kalıcı konutlarına geçtiğini söyledi.

Soylu, “Afetin yaralarının sarılmasındaki en somut göstergelerden biri olan geçici yaşam alanlarımızın boşalma işlemi ilçemizde hızla devam ediyor. Bugün itibarıyla 900’ün üzerinde konteynerimizden vatandaşlarımızı kalıcı konutlara uğurladık ve boşaltmış olduğumuz konteynerleri de hummalı bir çalışma ile büyük bir gayretle depolama alanlarımıza sevk ediyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz yer Kalyon Konteyner Kent. Afet bölgemize açılan ilk konteyner kentimizdi. Artık kapattık'' dedi.