Camide Unutulan Ceketten Hırsızlık Kameralara Yakalandı

Edirne'de caminin şadırvanında unutulan ceketten yapılan hırsızlık kameraya yakalandı. Bir şahıs, ceketi alıp, alandan uzaklaştı.

Camide Unutulan Ceketten Hırsızlık Kameralara Yakalandı

Edirne'de abdest alan B.P.’nin (57) şadırvan korkuluklarında unuttuğu ceketi çalıp içindeki para ziynet eşyasını alan D.E.K. (53) adlı kadın ile Y.A. (55) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Eski Cami'de meydana geldi. Namaza gelen B.P, abdest almak için ceketini çıkarıp şadırvan korkuluklarına astı. B.P., abdestin ardından ceketini unutup namazı kılmak için camiye girdi. Bu sırada şadırvanda bulunan D.E.K. adlı kadın ile yanındaki Y.A. ceketi alıp, bölgeden uzaklaştı. Cebinde para ve ziynet eşyası olan ceketini unuttuğunu fark eden B.P., yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlık şüphelilerinin D.E.K. ve Y.A. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmada 2 şüpheli kentte cuma günleri kurulan pazarda alışveriş yapacağı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada cekette bulunan 8 bin 800 TL ile beşi bir yerde altın kolye bulunup, sahibine teslim edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı
Önce Tayyar, Şimdi Metiner! AKP İçinden Bir İtiraz Daha Önce Tayyar, Şimdi Metiner!
Yanan Araçtan Son Anda Çıkmayı Başardı Yanan Araçtan Son Anda Çıkmayı Başardı
Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi