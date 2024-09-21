Belediye Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Araçta Sıkıştı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki T. yönetimindeki otomobil ile M.E. idaresindeki belediye otobüsü yandan çarpıştı.

Otomobil belediye otobüsü ile demir bariyerler arasında kalırken araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA