Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü!

Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Gaziantep-Adıyaman karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana gelen kaza sonrası yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazanın ardından karayolu trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem