Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü!

Gaziantep-Adıyaman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada yollar kan gölüne döndü. Kazada, iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
><

Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Gaziantep-Adıyaman karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana gelen kaza sonrası yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazanın ardından karayolu trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Gaziantep Adıyaman
Son Güncelleme:
Her şey dahil otellerde çalışan bir aşçının itirafları... Yok artık dedirten korkunç gerçekler Her şey dahil otellerde çalışan bir aşçının itirafları... Yok artık dedirten korkunç gerçekler
'Oğlumu sünnet ederken tekbir getirmediler' diyerek sağlık merkezini şikayet etti 'Oğlumu sünnet ederken tekbir getirmediler' diyerek sağlık merkezini şikayet etti
WAGNER GRUBU NEDİR? Rusya'da darbe alarmı verildi, ordu hazırolda! Wagner'in kaç askeri var? WAGNER GRUBU NEDİR? Rusya'da darbe alarmı verildi, ordu hazırolda! Wagner'in kaç askeri var?
Kafkaesk hikâye: Dilekçelerin ardı arkası kesilmiyor, kaya her an düşebilir ancak kimse 'dokunmuyor' Dilekçelerin ardı arkası kesilmiyor, kaya her an düşebilir ancak kimse 'dokunmuyor'
ÇOK OKUNANLAR
'Aday olurum' demişti: Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler' derken kimi kastetti? Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı' derken kimi kastetti?
Müge Anlı'yı sinirlendiren iddia! Açtı ağzını, yumdu gözünü: "Allah onun başına versin" Müge Anlı'yı sinirlendiren iddia! Açtı ağzını, yumdu gözünü: "Allah onun başına versin"
Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar
Cem Uzan'dan Galatasaray'a dev teklif! Cem Uzan'dan Galatasaray'a dev teklif!
'Arda Güler için Fenerbahçe'ye kağıt geldi' 'Arda Güler için Fenerbahçe'ye kağıt geldi'