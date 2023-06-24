Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü!
Gaziantep-Adıyaman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada yollar kan gölüne döndü. Kazada, iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
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Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Gaziantep-Adıyaman karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana gelen kaza sonrası yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazanın ardından karayolu trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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