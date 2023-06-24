'Oğlumu sünnet ederken tekbir getirmediler' diyerek sağlık merkezini şikayet etti

İstanbul’da özel bir sağlık merkezinde 7 yaşındaki çocuğunu sünnet ettiren bir babanın, sünnet sırasında sağlık çalışanlarının salavat ve tekbir getirmedikleri gerekçesiyle hastane hakkında Sağlık Bakanlığı’na şikâyetçi olduğu iddia edildi.

'Oğlumu sünnet ederken tekbir getirmediler' diyerek sağlık merkezini şikayet etti

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan şikâyette, şikâyetçinin 7 yaşındaki oğlunu dini sünnet olması için İstanbul’da özel bir tıp merkezine başvurduğu, sünnet olduğu esnada sağlık çalışanlarının salavat ve tekbir getirmediği iddiası yer alarak "Hem dini sünnet diyorlar, hem de görevlerini yapmıyorlar. Konunun biriminiz tarafından incelenmesini istiyorum" ifadesi yer aldı.

İstanbul Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Birimi sünnet yapılan özel hastaneye yazdığı yazısında sünnet olan çocuk hakkında bilgi, belge, epikriz belgesi ve konu hakkında mesul müdür açıklamalarının 5 gün içerisinde gönderilmesini istedi.

Müdürlük ayrıca, hasta yakınının tehdit söylemleri mevcut konu hakkında beyaz kod verilip verilmediğini de istedi.

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