Gaziantep'te İş Cinayeti: Üzerine Vinç Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir apartman inşaatında 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt'un üzerine vinç devrildi. Bozkurt olay yerinde hayatını kaybederken, vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te İş Cinayeti: Üzerine Vinç Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde inşaat alanında kullanılan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada inşaat alanında bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin değerlendirmesinde vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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