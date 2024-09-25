Gaziantep'te Yangın Paniği! Okul Tahliye Edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Serineler Mahallesi’nde bulunan 2 katlı iş merkezinin çatısında öğleden sonra yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ise çevre güvenliği aldı. Belediye Başkanı Kemal Vural’ın da yakında takip ettiği yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Yangın alanının yakınında bulunan İslâhiye Şehit İsmet Kaya Ortaokulu olası tehlikeye karşı boşaltılarak öğrenciler evlerine gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA