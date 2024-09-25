Gaziantep'te Yangın Paniği! Okul Tahliye Edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Yangın ekiplerin iki saat süren müdahalesi sonucu söndürülürken, iş merkezinin yakınında bulunan okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Gaziantep'te Yangın Paniği! Okul Tahliye Edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Serineler Mahallesi’nde bulunan 2 katlı iş merkezinin çatısında öğleden sonra yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ise çevre güvenliği aldı. Belediye Başkanı Kemal Vural’ın da yakında takip ettiği yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Yangın alanının yakınında bulunan İslâhiye Şehit İsmet Kaya Ortaokulu olası tehlikeye karşı boşaltılarak öğrenciler evlerine gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Gaziantep Yangın
Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar
Kastamonu’da Korkutan Anlar! Yangın Çıktı Kastamonu’da Korkutan Anlar! Yangın Çıktı
Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor
Fenomen Kübra Aykut'un Ölümünde Gözler Ona Çevrilmişti! Sevgilisi Enes Çetinkaya'dan Dikkat Çeken Paylaşım Sevgilisi Enes Çetinkaya'dan İlk Paylaşım