TÜSİAD'dan DEM'e Ziyaret

TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan’ın da içinde olduğu heyet tarafından DEM Parti Genel Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette güncel gelişmeler, ekonomi ve hukuk alanından yaşanan gelişmeler ele alındı.

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TÜSİAD'dan DEM'e Ziyaret

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan, Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin (DEM Parti) Ankara'da bulunan genel merkezini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmede güncel gelişmeler, ekonominin geldiği son durum, hukuk ve demokrasi alanından yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

ZİYARETİ DEM PARTİ DUYURDU

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan Genel Merkezimizi ziyaret etti. Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcımız Özlem Gündüz ve Milletvekilimiz Saruhan Oluç tarafından karşılanan TÜSİAD heyetiyle güncel gelişmeler, ekonominin durumu, hukuk ve demokrasi alanında yaşanan gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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