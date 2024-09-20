Çok Konuşulacak Seçim Anketi: Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor?

Yöneylem Araştırma'nın 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması'nı açıkladı. Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri anketi için 2 bin 500 görüşme yapıldığı, güven aralığının yüzde 95 olduğu, +/-2,1 hata payı olduğu belirtildi.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Türkiye genelinde seçmenlerin oy tercihleri şöyle çıktı:

CHP: Yüzde 27,9

AKP: Yüzde 24,3

DEM Parti: Yüzde 7,7

MHP: Yüzde 7,6

İYİ Parti: Yüzde 3,2

Kararsızlar yüzde 12,2, oy kullanmama eğilimde olanlar yüzde 7,3 olarak ölçüldü. Yöneylem Araştırma'ya göre, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar şöyle:

CHP: Yüzde 34,7

AKP: Yüzde 30,2

DEM Parti: Yüzde 9,6

MHP: Yüzde 9,4

İYİ Parti: Yüzde 4