Gaziantep'te Dehşet: 91 Yaşındaki Kadın Yanarak Can Verdi

Gaziantep'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.

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Yangın, Şahinbey ilçesi Kılınçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde bulunan apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrollerde 91 yaşındaki Fadile Öztetaci'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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