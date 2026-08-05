İstanbul'da 4 Katlı Bina Çöktü: Facianın Eşiğinden Dönüldü

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Kocasinan Mahallesi'nde daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

ÖNLEM AMAÇLI ARAMA YAPILIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede bulunan vatandaşlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekiplerin binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Binanın çökme anı kameralara yansırken, vatandaşların yaşadığı panik de kayda alındı.

'5 KOLONUN PATLADIĞINI SÖYLEYİP TAHLİYE ETTİRDİLER'

Dün gece sesler gelmesi üzerine evi boşaltıp yakınının yanına giden bina sakini Doğan Üçüncüoğlu, "Dün akşam saat 12.30 sıralarında binada gürültü oldu. Ben deprem oluyor sandım. Balkondan dışarı baktım, bir şey göremedim. Tekrar yattıktan 10 dakika sonra yeniden patlama sesi geldi. Bizim evin çelik kapısı sıkıştı, evden zor çıktık. Binayı boşalttıktan sonra ekipler geldi. Altta 5 kolonun patladığını söyleyip tahliye ettirdiler. Bugün de girip biraz eşyalarımızı almak istedik. Belediye ekipleri riskli gözüktüğü için izin vermedi" dedi.

'HERHANGİ BİR CAN KAYBI VEYA YARALANMA BULUNMAMAKTADIR'

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binayla ilgili yapılan açıklamada, "Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA-DHA