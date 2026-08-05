YENİ Parti'nin Bağış Kampanyası İlk Haftayı Devirdi

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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla partinin başlattığı dayanışma kampanyasının ilk 7 gününe ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

283 MİLYON LİRA BAĞIŞ YAPILDI

Ceylan’ın aktardığı bilgilere göre, ilk bir haftalık süreçte 131 bin 514 yurttaş tarafından partiye toplam 283 milyon 296 bin 848 TL tutarında bağışta bulunuldu.

Kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür eden Ceylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Vatandaşlarımız;

YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 7 günde 131.514 vatandaşımız tarafından 283.296.848 TL bağışta bulunulmuştur.

İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek.

“Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim...”

Ülkenin geleceğinde ben de olacağım’ diyen herkesi YENİ Parti’ye davet ediyoruz.

Milletin partisinin yolu açık olsun.

Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz.

http://yeni-parti.org.tr/bagis/"

Kaynak: Haber Merkezi