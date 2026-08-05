Bursa'da Katliam Gibi Çiftlik Yangını: 12 Bin Tavuk Can Verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangın sonucu çıkan dumandan etkilenen yaklaşık 12 bin tavuk can verdi.

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Kırsal Dedeköy Mahallesi’nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

TAVUK ÇİFTLİĞİNDE YANGIN

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

12 BİN TAVUK CAN VERDİ

Yangında, çiftlikte bulunan yaklaşık 12 bin tavuğun dumandan etkilenerek can verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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