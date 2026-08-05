Şehit Aileleri ve Gazileri Yakından İlgilendiriyor: Düzenleme Komisyonda Kabul Edildi

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Milli Savunma Komisyonu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından teklif kabul edildi.

NET ASGARİ ÜCRETTEN DÜŞÜK OLAMAYACAK

Teklife göre, tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı arttırılıyor.

BAKIMA MUHTAÇ ÖDEMELERİ ASGARİ ÜCRETİN 2.5 KATI OLACAK

Ödemenin net asgari ücretin 2 katı olan mevcut tutarı, net asgari ücretin 2.5 katı tutarına çıkarılıyor. Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılacak.

YENİDEN MUAYENE EDİLMEDE YAŞ HADDİ 55'E ÇIKARILIYOR

Malul sayılmayan ancak Nizanname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tabloları düzenleniyor ve aylık miktarları artırılıyor. Malul sayılmayan personele aylık bağlanması öngörülüyor. Vazife malulü er ve erbaş durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55’e çıkarılıyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere aylık bağlanacak.

Kaynak: İHA