Gaziantep'i Ayağa Kaldıran Olay! Kantinci Kuran-ı Kerim Sayfalarını Tost Kağıdı Yaptı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Edebali İlkokulu’nda, kantincinin Kur’an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı olarak kullandığı iddiası velileri ayağa kaldırdı. Kantinin sözleşmesi feshedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'i Ayağa Kaldıran Olay! Kantinci Kuran-ı Kerim Sayfalarını Tost Kağıdı Yaptı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu’nda, kantincinin Kur’an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı olarak kullandığı iddiası büyük tepkiye yol açtı. 28 Mayıs 2025 sabahı ortaya çıkan olay, velilerin durumu fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, okul kantininde öğrencilere satılan tostların Kur’an-ı Kerim sayfalarına sarıldığı tespit edildi.

Gaziantep'i Ayağa Kaldıran Olay! Kantinci Kuran-ı Kerim Sayfalarını Tost Kağıdı Yaptı - Resim : 1

Durumu öğrenen veliler, okul yönetimine şikayette bulunmak üzere okul bahçesinde toplandı. Öfkeli veliler, bu saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Okul yönetimi, olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçerek kantinin işletme sözleşmesini feshetti.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gaziantep'i Ayağa Kaldıran Olay! Kantinci Kuran-ı Kerim Sayfalarını Tost Kağıdı Yaptı - Resim : 2

Yetkililer, iddiaların detaylı bir şekilde incelendiğini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Sosyal medyada da büyük yankı bulan olay, X platformunda velilerin ve vatandaşların tepkilerine sahne oldu. Bir kullanıcı, “Böyle bir saygısızlık nasıl olabilir? Bu olayın sorumluları en ağır şekilde cezalandırılmalı!” derken, bir başkası, “Kutsal kitabımıza yapılan bu hareket affedilemez” yorumunu yaptı.

Gaziantep'i Ayağa Kaldıran Olay! Kantinci Kuran-ı Kerim Sayfalarını Tost Kağıdı Yaptı - Resim : 3

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Kaynak: İHA

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