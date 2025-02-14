Türkiye Konsolosluğu Önünde Çirkin Provokasyon: Kuran-ı Kerim Yaktı, Darbedildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da Türkiye Konsolosluğu önünde bir kişi Kuran-ı Kerim yaktı. Provakatör şahsa ise bir erkek bıçakla saldırdı.

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Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir kişi Kur'an-ı Kerim yaktı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye Konsolosluğu Önünde Çirkin Provokasyon: Kuran-ı Kerim Yaktı, Darbedildi - Resim : 1

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan şahsa, bıçaklı bir kişinin saldırdığı anlar yer aldı.

Türkiye Konsolosluğu Önünde Çirkin Provokasyon: Kuran-ı Kerim Yaktı, Darbedildi - Resim : 2

Görüntülerde, eylemciye saldıran adamın elindeki kitabı alarak yakmaya çalışan kişiye tükürdüğü görüldü. Yetkililer, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtti.

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Kaynak: DHA

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