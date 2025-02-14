Türkiye Konsolosluğu Önünde Çirkin Provokasyon: Kuran-ı Kerim Yaktı, Darbedildi
İngiltere’nin başkenti Londra’da Türkiye Konsolosluğu önünde bir kişi Kuran-ı Kerim yaktı. Provakatör şahsa ise bir erkek bıçakla saldırdı.
Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir kişi Kur'an-ı Kerim yaktı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan şahsa, bıçaklı bir kişinin saldırdığı anlar yer aldı.
Görüntülerde, eylemciye saldıran adamın elindeki kitabı alarak yakmaya çalışan kişiye tükürdüğü görüldü. Yetkililer, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtti.
Kaynak: DHA
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