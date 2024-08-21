Putin, Uzun Yıllardan Sonra Kafkasya'da! Hediye Edilen Kur'an-I Kerim'i Öptü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Kuzey Kafkasya Federal bölgesindeki 3 ayrı cumhuriyete çalışma ziyareti yaptı. Önce Çerkeslerin ağırlıklı yaşadığı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nin yetkilileri ile Nalçik'te görüşen Putin, buradan Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ne geçti. Beslan'da 2004'te katliam yapılan okulu ve Meleklerin Şehri Anıtı'nı ziyaret eden Putin'in, bölgeye en son 2008'de geldiği belirtildi.

2011’DEN BU YANA İLK

Putin, 2011 yılından bu yana ilk kez Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin başkent Grozni’de Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Kurchaloyevsky bölgesinde Çeçenistan’ın ilk lideri Ahmet Kadirov’un mezarını ziyaret eden Putin, sonrasında Kadirov ile birlikte Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi’ni ziyaret etti. Putin, üniversitede Ukrayna’da savaşmak için eğitim gören Çeçen birlikleri ve gönüllülerle bir araya gelerek yetkililerden bilgi aldı. "Sizin gibi askerlerimiz olduğu sürece, her zaman yenilmez olacağız. Burada poligonda atış yapmak başka bir şey, hayatınızı ve sağlığınızı riske atmak başka bir şey. Ancak anavatanı savunmak için manevi bir ihtiyacınız ve böyle bir karar alma cesaretiniz var" dedi.

'UKRAYNA’DA SAVAŞMAK İÇİN 47 BİN ASKER GÖNDERDİK'

Kadirov ve Putin, ziyaret çerçevesinde çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Kadirov, görüşmede yaptığı konuşmada Çeçenistan’ın Ukrayna’da savaşmak için şu ana kadar 19 bini gönüllü olmak üzere toplam 47 bin asker gönderdiğini söyledi. Gönderilen askerlerin Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirten Kadirov, ayrıca on binlerce eğitimli askerlerin de askeri bölgeye gitmek için hazır bulunduğunu ifade etti.

ÇEÇENİSTAN'A 13 YIL SONRA ZİYARET

Putin daha sonra, 2011'de başbakanlığı döneminde ziyaret ettiği Çeçenistan'a geçti. Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesinde "gönüllü savaşçılar" ile bir araya gelen Putin, daha sonra başkent Grozni'de "Hazreti İsa" ismiyle Orta Asya mimari tarzında yeni yapılan 4 minareli 5 bin kişilik camiyi gezdi.

PUTİN, CAMİYE KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan ziyareti sırasında gittiği Hz. İsa Camii'nde Viladimir Putin'e, Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Hediyesini önce öpüp sonra da elinde tutarak poz verdiği anlar gündem oldu. Kur'an-ı Kerim'i öpen ve göğsüne dayayan Vladimir Putin, kameralara poz verdi.

Ayrıca Putin’e; ” Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı." manasına gelen Enfal Suresi'nin 17. ayeti de okundu.

Kaynak: Ajanslar