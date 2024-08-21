Bangladeş'i Sel Vurdu: 1,5 Milyondan Fazla Kişi Etkilendi

Bangladeş'in güneydoğusunu şiddetli yağışlar vurdu nehirler taştı. Sel ve baskınlar nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.

Bangladeş'i Sel Vurdu: 1,5 Milyondan Fazla Kişi Etkilendi

Bangladeş'teki Feni, Cumilla ve Noakhali bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonucu birçok yol ve ev, su altında kaldı. Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB), selden etkilenen bölgelerde 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bangladeş'i Sel Vurdu: 1,5 Milyondan Fazla Kişi Etkilendi - Resim : 1

SON 50 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Bangladeş Su Geliştirme Kurulu yetkilileri, ülkede birçok nehirde suyun tehlikeli seviyelere ulaştığını söyledi. Su Geliştirme Kurulu Sel Tahmin ve Uyarı Merkezince (FFWC) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki nehirlerin de son 50 yılın en yüksek su seviyesine ulaştığı aktarıldı.

FFWC mühendislerinden Sarder Udoy Raihan, "Şu an 5 bölgede ani sel baskınları yaşanıyor ve bu bölgelerdeki nehir seviyelerinin önümüzdeki 24 saat boyunca tehlikeli seviyenin üzerinde kalması bekleniyor." dedi.

Bangladeş Meteoroloji Dairesi de şiddetli yağışların bir gün daha etkili olacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

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