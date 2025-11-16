Gazeteci Alican Uludağ'a Soruşturma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturmanın, Uludağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı ve Şule Çet davasının hükümlüsü Berk Akand’ın tahliye edildiğini öne süren paylaşım üzerine başlatıldığı belirtildi. Savcılık, Akand’ın tahliye edilmediğini, mevzuat gereği bir süre açık ceza infaz kurumuna nakledildiğini ve disiplin cezası sonrası kapalı cezaevine geri gönderildiğini kaydetti.

Açıklamada, Uludağ’ın paylaşımının kamuoyuna açık bir mecrada yayıldığı, ancak içerikte yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla TCK 217/A kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada Berk Akand, 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay, 'cinsel saldırıya yardım etmek' suçundan 5 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış; karar istinaf ve Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti. Açık cezaevindeki Akand'ın dışarıdan görüntü vermesi, tahliye edildiği iddiasının gündeme gelmesine neden olmuştu.

