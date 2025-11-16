Gazeteci Alican Uludağ'a Soruşturma

Gazeteci Alican Uludağ hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Alican Uludağ'a Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturmanın, Uludağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı ve Şule Çet davasının hükümlüsü Berk Akand’ın tahliye edildiğini öne süren paylaşım üzerine başlatıldığı belirtildi. Savcılık, Akand’ın tahliye edilmediğini, mevzuat gereği bir süre açık ceza infaz kurumuna nakledildiğini ve disiplin cezası sonrası kapalı cezaevine geri gönderildiğini kaydetti.

Açıklamada, Uludağ’ın paylaşımının kamuoyuna açık bir mecrada yayıldığı, ancak içerikte yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla TCK 217/A kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada Berk Akand, 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay, 'cinsel saldırıya yardım etmek' suçundan 5 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış; karar istinaf ve Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti. Açık cezaevindeki Akand'ın dışarıdan görüntü vermesi, tahliye edildiği iddiasının gündeme gelmesine neden olmuştu.

Bakanlık'tan Açıklama Geldi: Şule Çet Davasının Hükümlüsü Tahliye mi Edildi?Bakanlık'tan Açıklama Geldi: Şule Çet Davasının Hükümlüsü Tahliye mi Edildi?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Soruşturma
Yanında Çalışan Çocuk İşçiye Dehşeti Yaşatmıştı! Kaçarken Yakalandı Yanında Çalışan Çocuk İşçiye Dehşeti Yaşatmıştı!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Metro İnşaatında İskele Çökmüştü... Bilirkişi Raporu Sonrası Kritik Adım Bilirkişi Raporu Sonrası Kritik Adım
ÇOK OKUNANLAR
Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe
Giresun'da Kan Donduran Cinayet! Trafik Kazasından Sonra Döverek... Giresun'da Kan Donduran Cinayet!
İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu
Meksika’da Binler Sokaklara Döküldü: Polis ve Göstericiler Karşı Karşıya! Çok Sayıda Yaralı Meksika’da Binler Sokaklara Döküldü: Polis ve Göstericiler Karşı Karşıya! Çok Sayıda Yaralı