Bakanlık'tan Açıklama Geldi: Şule Çet Davasının Hükümlüsü Tahliye mi Edildi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanlığı, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, hükümlünün ceza infazının sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, Şule Çet’in ölümüne ilişkin Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıklardan Çağatay Aksu’nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'cinsel saldırı' suçundan 10 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı. Aksu’nun halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu ifade edildi.

AÇIK CEZAEVİNDEYKEN...

Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand’ın ise 'kasten öldürmeye yardım etmek', 'cinsel saldırıya yardım etmek' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildiği anımsatıldı. Açıklamada, Akand’ın 5 Haziran 2025’te infaz yasası gereği açık ceza infaz kurumuna nakledildiği, ancak tahliye edilmediği vurgulandı. Açık cezaevindeyken sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin işlemi uygulandığı, bunun ardından yeniden kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği de aktarıldı. Bakanlık, tahliye edildiği yönünde haber yapan veya paylaşımda bulunan kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığını duyurdu.