Yanında Çalışan Çocuk İşçiye Dehşeti Yaşatmıştı! Kaçarken Yakalandı

Şanlıurfa’da bir marangoz atölyesinde 15 yaşındaki çırağı işkenceyle ağır yaralayan kalfa, kaçarken yakalandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde 15 yaşındaki çırak M.K.’ya yapılan vahşi işkence Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Olay, dün Bozova’daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

HAYATİ RİSKİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanarak yere yığılan M.K.’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde yapılan çocuk, daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yanında Çalışan Çocuk İşçiye Dehşeti Yaşatmıştı! Kaçarken Yakalandı - Resim : 1

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak şüphelinin serbest kalmasına sosyal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gaziantep’e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. İşkenceye maruz kalan M.K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkenceMarangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkenceGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
