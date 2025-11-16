Metro İnşaatında İskele Çökmüştü... Bilirkişi Raporu Sonrası Kritik Adım

Beyoğlu'ndaki M7 hattı şantiyesinde beton kalıbının patlamasıyla iskele çökmüş, bir işçi hayatını kaybetmişti. İki sorumlu 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezaevine gönderildi.

Metro İnşaatında İskele Çökmüştü... Bilirkişi Raporu Sonrası Kritik Adım
Kabataş’taki M7 metro hattı şantiyesinde meydana gelen ölümcül iş kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Olay 15 Kasım akşamı 20.59’da, Meclisi Mebusan Caddesi’ndeki Molla Çelebi Camii yanındaki metro inşaatında yaşandı. Beton dökümü sırasında kalıbın patlamasıyla iskele büyük bir gürültüyle çöktü. Beş işçi o sırada çalışma halindeydi. Üç işçi kendi çabalarıyla enkazdan çıkmayı başardı. İki işçiyse iskele parçalarının altında kaldı.

BİR İŞÇİ KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından iki işçiyi yaralı şekilde enkazdan çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan işçilerden 44 yaşındaki Selahattin E., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soner E., Mustafa G. ve Caner G.’nin tedavileri sürüyor.

İKİ SORUMLU TUTUKLANDI

Kazanın ardından şantiye şefi O.Ç. ve taşeron firma sahibi B.Ç. gözaltına alındı. Bilirkişi raporu, kazada ciddi ihmal bulunduğuna işaret ederken iki isim, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, iki şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Kaynak: DHA

